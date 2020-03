La grande sorpresa del campionato della Roma è arrivata dalle prestazioni di Chris Smalling. Una mancata qualificazione della squadra di Fonseca alla prossima Champions League renderebbe il suo riscatto dal Manchester United difficile per le casse della società capitolina. Inoltre dalla Premier League iniziano i flirt dell’Arsenal: secondo quanto riportato dal tabloid inglese Mirror, i Gunners starebbero pensando al profilo del giocatore giallorosso per la loro difesa e, in alternativa, anche a quello di Umtiti del Barcellona.