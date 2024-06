Getty Images

Roma, la clessidra di Svilar: il rinnovo è a un passo

10 minuti fa



Mile Svilar mette la clessidra. Il portiere sui social ha pubblicato una storia che lo ritrae all'Olimpico (sold out come sempre). In basso proprio l'icona che sa di buona notizia. Si riferisce al rinnovo che è ormai ai dettagli finali e che vedrà Svilar andare a guadagnare il doppio del milione percepito finora. Il belga, di origini serbe, è stato tra le sorprese più belle della Roma di De Rossi