Può riaprirsi l'asse di mercato Roma-Ajax, dopo l'operazione andata a buon fine per Kluivert e quella sfumata per Hakim Ziyech. Raiola sta parlando con Monchi di Donny van de Beek, centrocampista classe 1997 in forza ai lancieri. Nel confronto tra le parti si è parlato anche del futuro di Justin Kluivert, tutte le ultime nel nostro focus video: