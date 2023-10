Secondo quanto riportato dal Times, lo Sporting Lisbona sta attualmente considerando la possibilità di riportare Eric Dier in Portogallo, in quanto il suo contratto con il Tottenham Hotspur scadrà alla fine della prossima stagione. Il difensore inglese sarà a parametro zero al termine della stagione in corso, ma c’è anche la possibilità che lo Sporting possa effettuare un’offerta a prezzo ridotto per il giocatore già a gennaio. Dier, il quale è cresciuto in Portogallo e ha iniziato la sua carriera professionale proprio con lo Sporting, ha mostrato interesse nell’idea di fare il suo ritorno nel club portoghese. Sul calciatore, però, resta l’interesse di José Mourinho. L’allenatore della Roma, potrebbe essere interessato a riunirsi con il difensore classe ’90 dopo l’esperienza insieme negli Spurs.