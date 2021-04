Ultimo allenamento a Trigoria per la Roma, prima della partenza per l’Olanda. Questo pomeriggio i giallorossi voleranno ad Amsterdam, dove è in programma l’andata dei quarti di finale con l’Ajax, domani alle 21. Fonseca e i suoi si sono ritrovati in campo alle 11. Assenti i grandi gli attesi Smalling e Mkhitaryan, che oggi dovevano svolgere l'ultimo provino e invece non saranno a disposizione per il match.