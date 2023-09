Un mercato esploso grazie a un colpo che è servito a riabilitare l'intera campagna acquisti e che ha portato la Roma da potenziale concorrente per un posto in Europa League a potenziale competitor quasi per lo scudetto. Romelu Lukaku ha trasformato tutte le percezioni attorno alla squadra allenata da José Mourinho che domenica sera contro l'Empoli potrà lanciarlo per la prima volta in stagione accanto a Paulo Dybala per la coppia dei sogni che tutti vorrebbero. Il campo, come sempre, sarà il giudice supremo, ma proprio il rettangolo verde serivrà al club giallorosso per capire cosa sarà del futuro proprio del centravanti belga e di altri 7 suoi compagni.



CONTRATTI IN SCADENZA - Con formule diverse e con un futuro differente all'orizzonte, sono infatti 8 i giocatori in rosa il cui contratto con la Roma scadrà il 30 giugno 2024 e 5 di questi sono arrivati o tornati in giallorosso nel corso dell'estate. Scopriamo caso per caso la loro situazione partendo, inevitabilmente, da Lukaku.