Secondo Sky Sport, Grégoire Defrel, giocatore in uscita dalla Roma, interessa a diversi club. La Sampdoria di Eusebio Di Francesco lo vuole per rinforzare il pacchetto offensivo dei blucerchiati, con il tecnico che lo ha allenato anche a Roma e al Sassuolo. Oltre al club di Ferrero, anche il Sassuolo e il Saint-Étienne e pensano al francese. Dopo la trattativa saltata con il Cagliari, ora Petrachi cercherà di piazzare il classe '91 per poi chiudere alcune operazioni in entrata.