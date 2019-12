Dopo l’infortunio patito lo scorso 20 ottobre a Genova che lo ha tenuto fuori per una quarantina di giorni, Kalinic – pur racimolando tre convocazioni consecutive a Istanbul, Verona e Milano -non è mai sceso in campo. Secondo il Messaggero ha lasciato stupiti soprattutto la sua esclusione venerdì a San Siro, quando Dzeko è partito inizialmente dalla panchina A Roma qualche chance Kalinic l’ha avuta, sprecandola. Il 19 settembre contro il Basaksehir sbaglia due palle-gol;sei giorni dopo,sotto misura fallisce il pari tirando su Gollini (Atalanta). Gennaio è alle porte e Petrachi, per ora, non ha un budget a disposizione. Ma se Florenzi e Jesus dovessero partire,anche le riflessioni su Kalinic potrebbero cambiare. Il croato potrebbe tornare anzitempo all'Atletico.