Prima della conferenza stampa di domani alle 13,30 Josè Mourinho diramerà i convocati per il ritiro. Nell’elenco di chi non parteciperà ci sono: Pastore, Nzonzi, Fazio, Coric, Bianda, Santon e una serie di giovani di rientro dai prestiti. Oltre a questi a sorpresa secondo il Messaggero figura anche Pedro. Da leader ad esubero in pochi giorni. Lo spagnolo, che è stato allenato da Mourinho al Chelsea, rischia quindi di non far parte della prima squadra.