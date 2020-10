L'attaccante spagnolo della Roma, Pedro ha dichiarato a Dazn dopo il gol della vittoria segnato sul campo dell'Udinese: "Sono contento per il gol e per aver aiutato la squadra. Abbiamo fatto una buona partita e siamo felici per i tre punti. Abbiamo l'obiettivo di vincere. Scudetto? Difficile, ma non impossibile. Comunque l'obiettivo è entrare in Champions League. Dedico la rete ai miei figli, alla mia famiglia e anche a una persona importante nella mia infanzia recentemente scomparsa".