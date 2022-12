Per la difesa la Roma continua a seguire da vicino Jarrad Branthwaite, 20 anni, difensore inglese dell’Everton, quest’anno in prestito in Olanda, al Psv Eindhoven. È giovane, ha un prezzo accessibile (5 milioni di euro) ed è di piede mancino, proprio quello che serve a Mourinho, considerando che i vari Mancini, Smalling, Ibañez e Kumbulla sono tutti invece destri. Al Psv Branthwaite sta giocando però poco (appena 8 presenze e 532 minuti) e già a gennaio vorrebbe cambiare aria, per cercare di trovare maggiore spazio e crescere. Sul centrale dell’Inghilterra Under 20 ci sono però anche tanti altri club della Premier.