Problema muscolare per Edin Dzeko. Il bosniaco ha accusato un risentimento che dovrebbe tenerlo fuori dalla sfida con il Crotone. Visto il calendario fitto potrebbe essere infatti messo a riposo precauzionale per tenerlo pronto per le gare con Inter e Lazio che caratterizzeranno le prossime settimane giallorosse. Al suo posto nel match di domani contro il Crotone dovrebbe partire Mayoral.