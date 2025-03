Roma, quando si opera Dybala

La stagione diè finita al 75' minuto del match contro il Cagliari, appena 13 minuti dopo essere subentrato, a causa di una lesione del tendine del semitendinoso della coscia sinistra. L'argentino, insieme alla, ha scelto di optare per l'operazione con la Joya che, come rivela l'Ansa, si sottoporrà all'intervento tra lunedì e martedì, per iniziare poi il percorso riabilitativo, ma rimanendo vicino alla squadra.Ma se la stagione dell'argentino è finita, così non è per la squadra giallorossa che prosegue la preparazione alla sfida contro il Lecce. A Trigoria, infatti,Il tecnico, senza gli undici nazionali impegnati in giro per il mondo, continua il proprio programma di allenamento al quale,, entrambi ai box per cercare di risolvere i propri problemi fisici.

Su Instagram, Paulo Dybala scrive: "Cari amici, innanzitutto vi ringrazio di cuore per l'affetto che sempre mi dimostrate. Dopo i risultati degli esami e aver valutato le diverse opzioni ho deciso di sottopormi a questo intervento ora per tornare il prima possibile. Anche se sarò momentaneamente lontano dal campo, continuerò a sostenere i miei compagni della Roma in questa fase cruciale del campionato e la nostra Nazionale che seguirò come un tifoso in più durante queste partite di qualificazione. Tornerò presto, ancora più forte, promesso. Ci vediamo in campo. Forza Roma e Vamos Argentina".