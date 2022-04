La Roma non perde in campionato da 12 partite, buona parte del merito è da attribuire alle ottime prestazioni di Smalling. Il difensore inglese sta finalmente trovando continuità dopo aver saltato quasi tutta la passata stagione per infortunio. Secondo le statistiche riportate da Kickest il calciatore giallorosso, è primo in Serie A per percentuale di duelli vinti: ben il 77.4%. Dietro di lui Ostigard, Romagnoli, Milenkovic e Bani