Non solo Alderweireld e Lovren. In Premier League c'è un altro difensore che potrebbe fare al caso della Roma e che potrebbe partire proprio qualora il belga dovesse trasferirsi al Manchester United. Si tratta di Victor Lindelöf, difensore svedese arrivato due anni fa dal Benfica ma che non ha convinto a pieno di Red Devils. Il costo dell'operazione, però, è elevato: circa 35 milioni.