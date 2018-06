L'organo di controllo di etica e disciplina della UEFA (CEDB) ha annunciato le seguenti decisioni in merito alla semifinale di Champions League tra Liverpool e Roma:



Partita: semifinale della UEFA Champions League 2017/18: Liverpool FC - AS Roma (5-2)



Accuse contro l'AS Roma:

- Disturbi della folla - art. 16 (2) DR



Decisione

L'Organo di controllo, etica e disciplina UEFA ha deciso di:



- multare AS Roma per € 50'000;



- vietare alla AS Roma di vendere biglietti ai suoi sostenitori per le prossime due (2) partite della competizione UEFA che la squadra svolgerà come squadra ospite. La seconda partita in cui il club italiano servirà il divieto di vendita dei biglietti è differita in un periodo di prova di due (2) anni.