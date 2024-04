Roma, un Dybala mai visto: record di partecipazione ai gol

35 minuti fa



Paulo Dybala da record. L'argentino ieri ha disegnato un arcobaleno per il centrale che di testa ha realizzato la rete dell'1-0 che poi ha deciso il derby. È la miglior stagione in termini di minuti/partecipazioni al gol per l'ex Juventus da quando è arrivato in Serie A. Con il passaggio di vincente di ieri è arrivato a 8 in campionato ai quali si aggiungono i 12 gol messi a referto. Di media ogni 80 minuti partecipa ad una rete dei giallorossi. Ora De Rossi si aspetta tanto da lui a partire dalla sfida di San Siro contro il Milan in Europa League.