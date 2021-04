Nel post-partita di Sassuolo-Roma, Jordan Veretout ha parlato così a Roma TV: “La squadra è entrata bene in campo, nel secondo tempo abbiamo controllato meglio, facendo gol e creando delle occasioni. Poi abbiamo preso gol, potevamo vincere, non ci siamo riusciti ma ho visto un buon atteggiamento. Abbiamo giocato bene tatticamente, se siamo sempre così rigorosi possiamo fare bene”.



MODULO - “Il modulo non è importante, tante volte abbiamo difeso 4-4-2, in attacco abbiamo sempre le stesse intenzioni e abbiamo avuto diverse occasioni. Chi ama il calcio oggi avrà apprezzato questa partita”.



CONDIZIONE FISICA - “Bene, non ho ancora 90 minuti ma ho lavorato molto bene in queste settimane. Mi sento bene, spero di continuare così. Vediamo la prossima settimana”.



AJAX - “Giovedì abbiamo una partita importante per noi, vogliamo subito rialzare la testa”.