Roma-Verona, striscioni di sfottò contro la Lazio: e spunta il menù con il Salmone norvegese FOTO

Labatte il Verona per 1-0, ma a prendersi la scena non sono solamente i giocatori in campo, bensì gli spalti dello stadio Olimpico. Nel corso della partita, infatti,, che giovedì èper mezzo del, squadra norvegese che ha superato i biancocelesti ai calci di rigore.", recita uno degli striscioni dei tifosi della Roma in Curva Sud. Ma non solo. Un altro striscione recita: "(chiaro riferimento a Castellanos, che ha sbagliato il rigore nei tiri dal dischetto)". Questo un altro ancora: "".

, con uno striscione che recita "", chiaro gioco di parole ispirato all’iconico album "(What's the story) Morning Glory?", che richiama la coreografia mostrata all’Olimpico prima dell’ultima sfida di Europa League.- Non solo gli striscioni da parte dei tifosi. Come riportato dal portale Pagineromaniste.com,, uno spazio prestigioso in cui si mangia all'interno dello stadio Olimpico, oltre ai piatti tipici della cucina romana e veronese (in onore della partita), era presente anche una portata molto particolare:Così recitava il menù. Un altro chiaro riferimento alla sfida di giovedì in Europa League tra Lazio e Bodo Glimt.