Cristiano Ronaldo ha le idee chiare sul proprio futuro: ancora qualche altro in campo, poi potrebbe comprare un club di calcio. Lo ha spiegato lo stesso asso portoghese, intervenuto in conferenza stampa dopo la fine della stagione con l'Al Nassr, nella quale ha parlato anche dell'arrivo in Arabia Saudita di Karim Benzema (all'Al Ittihad, vincitore della Saudi League, ndr): "Sapevo che sarebbe venuto in Arabia. Per questi ho detto che il campionato saudita sarà presto tra i cinque migliori al mondo. Tante altre stelle verranno".



FUTURO - "Giocherò altre due-tre stagioni. Poi vorrei comprare un club".