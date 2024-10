Rugani a CM: "Io fra De Ligt e Bastoni, sogno l'Italia e l'esordio con l'Empoli"

L'Italiadi Daniele Franceschini in questa sosta per le Nazionali ha optato per una doppia amichevole contro l'Austria con il primo dei due incontri purtroppo interrotto per il diluvio che si è abbattuto sul Maurizio Siega di Tarvisio in Friuli Venezia Giulia. Fra i convocati per questo raduno c'è anche, difensore centrale classe 2007 di proprietàche è pronto a diventare uno dei tanti gioielli che il club toscano è pronto a lanciare in Serie A.lo ha intervistato per conoscere la sua storia in questa sua primissima chiamata nelle nazionali giovanili italiane.

“Da parte mia c'è sempre tanta voglia di scendere in campo, ho tantissima voglia di fare e aiutare il resto dei compagni. Il mister ci chiede di essere squadra, essere uniti, aiutarci fra di noi. Sicuramente dobbiamo ancora trovare le giuste giocate e tenere meglio il campo, ma soprattutto tenere di più la palla”.

“È sempre un grande orgoglio. Ci pensavo e ci ho sempre pensato ovviamente, ma non pensavo di arrivarci così presto. Ricordo la prima chiamata in Under15 che è stata una grandissima emozione, ma è sempre molto bello ricevere la chiamata per venire in Nazionale”.“Avevo come obiettivo l'ultimo Europeo, purtroppo non ci sono riuscito, ma sicuramente ci riproverò per i prossimi eventi sperando di poter giocare un'Europeo Under o addirittura un Mondiale. Ricordo ancora come una bellissima esperienza, mentre ero in Under 16, il torneo internazionale giocato in Portogallo (contro Svezia, Belgio e Portogallo ndr.), il torneo di sviluppo riconosciuto anche dalla Uefa. Tra l'altro quel torneo l'abbiamo vinto ed è stato speciale”.

“Ad oggi il ruolo del difensore è cambiato molto rispetto al passato, è inevitabile. Non devi più soltanto difendere, marcare, evitare di far fare gol, ma al difensore viene chiesto di saper giocare la palla, saper far partire l'azione e anche attaccare gli spazi. Praticamente è quasi come se ci si aggiungesse ai centrocampisti. In Azzurro è così, ma è una cosa richiesta ormai anche nei club”.

“In questo gruppo mi trovo bene davvero con tutti, del resto con la maggior parte di loro ci conosciamo e ci troviamo fin dai tempi dell'Under 15 perché chi più e chi meno siamo più o meno sempre gli stessi. Quello con cui ho legato di più è Mattia Cappelletti, terzino del Milan, ma è molto simpatico anche Alex Castiello, attaccante dell'Atalanta”.“Ho iniziato quando avevo 6 anni al Massarosa nel mio paese, ma in quella squadra ho giocato solo a 5 senza arrivare a partite di calcio vero perché subito dopo mi ha chiamato l'Empoli. Ora sono lì da 10 anni e quest'anno ho iniziato in Primavera. Devo dire che sono sempre stato super appassionato fin da piccolo, ma prima di scegliere questa strada ho provato anche altro come il nuoto e altri sport. La passione però è sempre stata li e quindi...”

“Sì, in realtà ho sempre giocato in difesa, soltanto qualche stagione nelle giovanili sono stato spostato in fascia da terzino un po' a destra e un po' a sinistra. Diciamo che nella linea difensiva mi so adattare in ogni ruolo, ma sono un centrale. Il giocatore a cui mi ispiro nel mio ruolo è Matthijs De Ligt, per come marca, la forza fisica che ha, lo stile delle entrate e e lo stacco di testa. Lo seguo fin dai tempi dell'Ajax e mi piace molto. A livello italiano invece dico Bastoni che per come gioca, non solo a livello difensivo, ma anche per l'apporto che riesce a dare in quello offensivo è un esempio incredibile da seguire”.

“Premetto che credo sia normale l'associazione, ma io e Daniele Rugani non siamo parenti, è tutta casualità. No, nessuno mi ha mai paragonato a lui, mentre l'anno scorso mi è capitato di essere paragonato ad Acerbi e lui è un grandissimo marcatore che stimo molto”

“La maggior parte dei ragazzi del settore giovanile arriva a Empoli da bambino piccolo e con l'Empoli ci cresce. Noi tutti conosciamo benissimo l'ambiente, che è quasi come se fosse una seconda famiglia. Quando ti trovi in una famiglia così poi tutto diventa più semplice. La cosa però più importante è che la società ha davvero tanto coraggio nel lanciare i giovani in prima squadra”.“Ma sicuramente esordire in Serie A con l'Empoli sarebbe un sogno. Poi il sogno è anche quello che hanno tutti, ovvero giocare in Nazionale maggiore, magari Europei o Mondiali e sarebbe bellissimo”

“In cucina il mio cibo preferito è la pizza. Per il resto devo essere onesto, il calcio mi riempie gran parte della giornata. Quando non sono ad allenarmi o quando non giocato mi metto a guardare altre partite, perciò il tempo libero che rimane lo dedico agli amici e alla famiglia”.