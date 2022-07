E dopo un mese abbondante di incertezze, tensioni e silenzi è arrivata la firma tanto attesa, quella firma che, come aveva spiegato lo stesso dirigente rossonero,“Io non rimango in un Milan che non abbia un progetto vincente”: aveva dichiarato Maldini in quell’intervista alla Gazzetta e proprio il concetto di “progetto vincente” è quello che ha espresso Maldini dal finestrino della sua auto in uscita da Casa Milan la sera del 30 giugno. Questa è la cosa più importante:A queste cose ormai ci siamo abituati, è dal 2009 che ogni mese viene fuori la voce di un nuovo proprietario del Milan, sempre più ricco e facoltoso.. Che anch’essi, puntualmente, non arrivano mai. In mezzo a tutto questosotto tutti i punti di vista. E come tale andava assolutamente mantenuta. Subito dopo l’annuncio si sono susseguite voci e interpretazioni disparate basate sulle espressioni facciali di Maldini, sulla quantità di righe presenti nel comunicato ufficiale e su quali compromessi ci siano sotto al rinnovo. Tutta roba che non conta niente.E in questi anni ha dimostrato di saperlo e poterlo fare ancheGià Scaroni, l’uomo sempre presente in tutti i CDA dei Milan post Berlusconi, da Yonghong Li fino al venturo Red Bird. La scorsa settimana mi ero soffermato sulle sue dichiarazioni in cui faceva “pesare” i premi scudetto concessi ai giocatori neo Campioni d’Italia.si è sfogato sul Corriere della Sera.Ma come “troppe chiacchiere” presidente? Tutto è nato dalle parole di Paolo Maldini il 27 maggio, mica da notizie o indiscrezioni della stampa. Non si ricorda? Oppure conAmen. La cosa importante è che al raduno sia presente Maldini e che sia lui a pianificare liberamente l’area sportiva delle prossime stagioni.non solo sportivi, l’autonomia per assumere in prima persona tutte le decisioni che attengono all’ambito tecnico. Anzi, spesso le interferenze di Gazidis e company hanno rischiato di fare danni ingenti.per quanto riguarda la parte sportiva, con un budget entro cui muoversi e la possibilità di. Per questo motivo, dal mercato che è appena cominciato, non ci aspettiamo colpi milionari, ma operazioni mirate ad accrescere il valore tecnico ed esperienza della rosa.E questo vale sia per i nuovi acquisti sia per i prolungamenti dei contratti di coloro che tanto bene hanno fatto negli ultimi due anni.Per questa ragione prima di eccitarci leggendo i più altisonanti nomi dei nuovi acquisti speriamo di esultare presto per alcuni rinnovi contrattuali delicati e rischiosi,