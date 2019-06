C'è grande attesa attorno alla scelta del prossimo allenatore del Milan, l'uomo che raccoglierà l'eredità di Gennaro Gattuso e avrà soprattutto il compito di guidare una squadra che, secondi i dettami del fondo Elliott, si affiderà principalmente a giovani talenti per provare a ricostruire un ciclo vincente. Da Potenza, è intervenuto sull'argomento anche il Ministro degli Interni Matteo Salvini, noto sostenitore rossonero: "Spero che la società abbia delle idee, cosa che non ha avuto negli ultimi anni. Al di là dell'allenatore che è importante, in campo però ci vanno i giocatori: o comprano qualcuno che costruisce gioco oppure la vedo male anche per i prossimi anni. Spero da milanista di tornare a gioire almeno una volta ogni tanto".