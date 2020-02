Di seguito il report dell'allenamento della Sampdoria:



Terzo allenamento settimanale per la Sampdoria in vista della gara di campionato con la Fiorentina. Sul campo 2 del centro sportivo “Mugnaini” Claudio Ranieri ha organizzato una seduta mattutina a due fasi: nella prima, a gruppo compatto, attivazione tecnico-atletica ed esercitazione tattica; nella seconda partita a spazi larghi.



Singoli. Durante l’ultima parte Fabio Quagliarella, Gaston Ramírez, Lorenzo Tonelli e Morten Thorsby si sono dedicati a sessioni programmate specializzate, avendo raccolto il maggior numero di minuti nelle ultime partite. Unico indisponibile Alex Ferrari, che, sempre a Bologna, sta seguendo, in costante contatto con lo staff medico blucerchiato, l’iter riabilitativo post-intervento.