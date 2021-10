Mikkel Damsgaard, trequartista della Sampdoria, parla dal ritiro della Danimarca: “Mi infastidisce un po’, perché voglio segnare e fare più assist, ma non è una cosa che mi preoccupa. Non ho paura di questa situazione, ma ovviamente vuoi sempre fare gol e assist. Non ho giocato ai massimi livelli con la Sampdoria e mi mancano alcuni gol e assist. Sono contento della fiducia che ho guadagnato. Imparo molto, ma devo crearmi più occasioni. Non è andato tutto bene, ma se lavoro posso solo che migliorare. I periodi buoni e cattivi ci sono, a volte giochi bene e a volte male” le parole a Sport.tv2.dk.