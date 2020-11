Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino: "​Dimentichiamoci della Coppa Italia e adesso dobbiamo saper reagire contro un Torino, anche lui, alla ricerca dei punti. Questo era normale perché, conosciamo Giampaolo, ha bisogno di far memorizzare ai propri giocatori determinati movimenti che i miei, mi sembra dieci-dodici che hanno giocato con lui, conoscono perfettamente. Dobbiamo andar lì a far punti. Dobbiamo tornare ad essere meno belli ma più pratici".



SULLA SAMP - "Adesso siamo in un momento delicato. Avevamo fatto male all'inizio, poi bene. Quando dicevo che l'obiettivo erano i 40 punti quando già qualcuno pensava di andare oltre...Adesso dobbiamo ritornare alla vecchia Sampdoria. Abbiamo voluto fare un passo forse un pochettino più lungo e non eravamo preparati. Abbiamo giocato bene per un'ora, abbiamo creato occasioni da gol ma ne abbiamo fatto solo uno e ne abbiamo invece subiti. E' la cosa che facevamo l'anno scorso: lasciavamo la squadra avversaria giocare e riuscivamo noi a mettere la palla in rete. Dobbiamo ritornare a giocare con quella determinazione senza tanti fronzoli. Si va in campo, si lotta col coltello fra i denti e dobbiamo tirare fuori il risultato".



A DISPOSIZIONE - "Ora vediamo chi riusciamo a recuperare. Colley non credo che si riesca a recuperare mentre Quagliarella, molto probabilmente, lo avrò recuperato. Lasciatemi domani l'ultimo allenamento per poi decidere".