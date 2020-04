Sulla falsariga di quanto attuato per prima da Napoli e Roma, ecco anche la Sampdoria. Il club blucerchiato, al fine di contrastare il Coronavirus con le consuete manovre di contenimento, ormai arcinote, ha messo in cassa integrazione oltre 20 persone di dipendenti del club, applicando le misure previste dal Decreto Legge.



La scelta ha coinvolto gli addetti al magazzino, alla reception e a Casa Samp, dal momento che le attività del club sono ridotte all'osso e la sede, alla pari di Casa Samp, sono chiuse da parecchio tempo. Per il momento il Doria non è stato seguito dai 'cugini' del Genoa, che hanno invece puntato sullo smart working pagando il mese di marzo, scrive Il Secolo XIX, addirittura in anticipo.