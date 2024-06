Sampdoria, addio Piccini: niente rinnovo, va a giocare in Messico

GETTY

Il primo compito di Pietro Accardi allasarà ricostruire la difesa blucerchiata. Questo è il reparto che presenta il maggior numero di incognite perché, oltre al portiere, il club genovese ha già perso quattro giocatori, e il numero potrebbe salire in caso di cessione di Giovanni Leoni. Lasciando momentaneamente da parte il baby centrale, al centro di rumors di calciomercato, il Doria ha salutato Facundo Gonzalez e Daniele Ghilardi, per cui è terminato il prestito, Murru in scadenza di contratto e ora anche CristianoL'ex Betis e Valencia era arrivato a gennaio da svincolato per puntellare il reparto arretrato a disposizione di mister Pirlo, corto a livello numerico. Dopo alcune buone prestazioni, Piccini aveva dovuto fare i conti con vari acciacchi fisici che lo hanno frenato. In inverno, il calciatore aveva firmato con la Samp un contratto per sei mesi, contratto che adesso è ine presumibilmente non verrà rinnovato.

Secondo Sky Sport Piccinida parte della Sampdoria, e avrebbe quindi optato per una meta decisamente 'esotica'. Il calciatore, che in carriera ha vissuto in parecchie nazioni tra cui Spagna, Portogallo, Serbia e da ultimo Germania, si trasferirà infatti in. Ha un accordo con il