Non c'è solo la questione societaria a tenere banco a Genova, sponda Sampdoria. L'altro tema caldo è quello del Consiglio di amministrazione, e della presenza di Massimo Ferrero allo stadio. Il clima resta piuttosto teso, ieri i Gruppi della Sud hanno esposto un eloquente striscione presso la sede blucerchiata di Corte Lambruschini: "Via dall'Uc Sampdoria gli infami, bugiardi e leccaculo di Ferrero". Inoltre, il tifo organizzato ha declinato l'invito ad un incontro con il CdA.



Lo stesso Consiglio oggi dovrà dare delle risposte alla stampa, probabilmente solo una presa di posizione forte e comune potrà mantenere in vita il consiglio. Altrimenti, l'unica strada è quella delle dimissioni, soprattutto per chi non si sente in sintonia o a disagio con la proprietà, che come dimostra la comparsata allo stadio del Viperetta, continua a fare capo alla famiglia romana. La paura, ovviamente, è quella del fallimento a seguito del decadimento del Consiglio.