Dopo oltre un mese di terapie conservative, la Sampdoria e Leonardo Benedetti hanno preso una decisione: il centrocampista ex Bari verrà operato, dal momento che il riposo non ha diminuito l'infiammazione e il dolore al ginocchio del calciatore. I risultati del riposo non sono stati quelli sperati, e quindi si è deciso di procedere con un intervento di pulizia, necessario in questi casi per la completa guarigione del calciatore.



Le tempistiche per il recupero sono ovviamente variabili, dipendono dalle risposte individuali, dalla reattività del ginocchio e dal tipo di intervento, ma è plausibile pensare che Benedetti dovrà stare fuori almeno un paio di mesi, anche se lo staff sanitario della Samp valuterà strada facendo il grado di recupero.