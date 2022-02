Bartosz Bereszyński, difensore della Sampdoria, parla anche del suo futuro alla Gazzetta dello Sport: "Capitan futuro? Sarebbe un onore. Sensi un fenomeno, ora la Samp volerà. Rinnovo? E pensare che dopo la prima partita volevo scappare… Iniziai con un ko, 4-0 con la Roma. Pensai: non è il posto per me. Il colpo più bello è l’assist per il gol di Quagliarella di tacco nel 2018".