Niente trasferta di Crotone per il difensore della Sampdoria Bartosz Bereszynski. Il terzino destro, infatti, non è stato inserito nell'elenco dei convocati blucerchiati diramati nel pomeriggio da Claudio Ranieri.In realtà, la decisione per Sir Claudio deriva da due fattori, la botta rimediata dal polacco contro il Verona, ma anche il super impiego del calciatore in questa stagione.



Bereszynski in stagione è infatti stato uno dei più impiegati, con oltre 2.100 minuti in campionato e le varie presenze con la Nazionale. Ranieri ha motivato così l'esclusione: "​Bisogna gestire le forze, infatti ho cambiato diversi giocatori contro il Verona. Tranne Bereszynski, che ha preso una botta, stanno tutti bene, ma lui non lo convoco nemmeno perché è stravolto" ha detto l'allenatore.