L'infortunio di Karol Linetty (che resterà fuori 3 settimane) ha obbligato la Sampdoria a correre ai ripari. Il mercato ovviamente è chiuso, quindi per i blucerchiati è rimasta in piedi soltanto la pista relativa ai calciatori svincolati, e in particolare ad Andrea Bertolacci.



Il centrocampista l'anno scorso è stato poco utilizzato dal Milan, e in estate ha terminato il suo rapporto con il club rossonero. Ora però la Samp sembra ad un passo dal tesseramento del calciatore, che conosce bene Genova per aver giocato quattro stagioni con la maglia del Genoa.



Il Doria ha preparato per l'ex rossoblù un contratto biennale per il centrocampista, che nella stagione 2018/2019 ha collezionato soltanto 4 presenze in Europa League con il Milan. Lo stesso Di Francesco conosce bene Bertolacci, avendolo allenato a Lecce.