Arrivato sul gong di mercato, il nuovo attaccante dellaFrancescoha voglia di partire bene subito con i blucerchiati. Addirittura, l'ex punta del Sassuolo potrebbe iniziare titolare domenica, al cospetto dell'Inter. Nel frattempo, il nuovo numero 10 doriano racconta del suo impatto con Genova: "​Sono i posti che ti accolgono bene e ti fanno sentire subito a casa. Sonoin effetti, sono arrivato in una piazza importante e felice di essere stato voluto in particolare dal presidente Ferrero il cui entusiasmo mi ha colpito" ha detto a Il Secolo XIX.Caputo non teme l'età: "L’esempio di Fabio è lampante, continua a fare la differenza in A in ogni stagione: è la prova che. Lui si allena come un ragazzino e il risultato è che ragazzino lo sembra in campo. Io non posso che prendere ispirazione da uno con la sua carriera. Ci conoscevamo solo da avversari, parlandoci in campo come si fa sempre. C’era ovviamente rispetto ma non vera confidenza. Ora Fabio mi ha accolto molto bene, ma tutta la squadra mi ha fatto sentire a casa, realmente sembra pure a me di essere qui da tanto tempo".Il tandem con Quagliarella quindi può funzionare? "Le scelte sono dell’allenatore ma io davveroin tutte le squadre due attaccanti come noi possono giocare affiancati. Comunque non ci siamo solo io e lui, ci sono altri compagni di valore e penso ci sarà spazio per tutti, la stagione è lunga".Caputo è molto legato anche a Faggiano: "Un rapporto lunghissimo, praticamente all’inizio della mia carriera quando eravamo insieme in C2 al Noicattaro nella nostra Puglia. Da lì è iniziato il nostro pellegrinaggio per l’Italia. Lui si è affiancato a Perinetti e l’anno dopo mi ha portato a Bari. Poi è andato a Siena e mi ha rivoluto ancora. Poi no siamo più riusciti a ricongiungerci pur avendomi cercato a Parma e ora un po’ a sorpresa mi porta a Genova.ma poi era finita lì e pensavo fosse sfumata l’opportunità. Ci siamo rivisti in campo il giorno di Sassuolo-Sampdoria e mancavano poche ore alla chiusura del mercato, ho capito che non era sfumata e si poteva fare una trattativa lampo che poi c’è stata".Caputo ha buone parole anche per D'Aversa: "Ne ho sempre sentito parlare bene. In questi primi giorni ho avuto un’ottima impressione, sapevo chema non se n’era fatto nulla. Come metodi di allenamento è molto innovativo, scrupoloso, le sue idee e il suo modo di lavorare sono chiari ed è una sicurezza per il giocatore. Certo, ti devi impegnare, sono allenamenti pensati, non di routine".L'esultanza con la birra è legata ad un'attività imprenditoriale di Caputo: "È nato tutto per gioco parlando una sera con un amico appassionato di vini, volevamo fare qualcosa che valorizzasse aromi e sapori di Altamura, il nostro paese. Abbiamo scelto il pane, il suo sapore, come base per provarci.che inizialmente era un gioco ma ora è diventata una realtà con tanti dipendenti, tante soddisfazioni e tanto lavoro dietro. L’investimento iniziale è stato piccolissimo, quasi ridicolo, ma ora ci stiamo allargando anche ai vini, al gin ed è una bellissima realtà. Compagni? È già partita, sta arrivando e la regalerò a tutti. Chissà, magari potremo lanciare anche un’etichetta con un marinaio come nel simbolo della Sampdoria, è un’idea".Il giocatore si sente pronto anche per l'Inter: "Affrontare l’Inter è uno stimolo sempre, loro sono fortissimi ma noi siamo consapevoli che possiamo metterli in difficoltà se giochiamo da squadra. Nazionale? Onestamente della mia carriera non mi lamento, ognuno di noi ha il suo percorso, evidentemente il mio era questo. Io so che partendo da Altamura ho cercato in tutti i modi di arrivare alla Serie A e alla fine ce l’ho fatta. Quindi ora me la godo, non ho tempo per il rammarico".