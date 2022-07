Il centravanti della Sampdoria, Ciccio Caputo, intervistato dal Secolo XIX, ha commentato in maniera polemica le voci che lo accostano alla Lazio e ad altre squadre: "Né io né il mio procuratore abbiamo avuto a che fare con la Lazio, e dico Lazio perché mi si accosta sempre a loro, ma neanche con altre squadre. Voglio ribadirlo, è da fine campionato che si parla di questa storia e mi ha rotto un po' le scatole, si scrive tanto ma non c'è nulla di vero, giuro. Ho due anni di contratto alla Samp, sono felice, ho l'obiettivo di rimanere, non capisco perché continuano a uscire queste voci"