Sampdoria, c'è anche il 'caso' Beruatto: si fa operare senza autorizzazione del club, lo scenario

In un momento estremamente complicato e delicato per la, alle prese con una retrocessione da gesitre, il caos Brescia che potrebbe riaprire clamorosi scenari come quello dei playout e lo scandalo del settore giovanile, per il club blucerchiato si aggiunge un'altra tegola. E' una sorta di vero e proprio piccolo 'caso', che riguarda l'esterno Pietro, arrivato a gennaio dal Pisa nell'ambito della rivoluzione di Accardi e risultato deludente come praticamente tutti gli innesti di questa stagione.Da marzo, Beruatto si eraad una spalla, ma da quel momento in poi ha continuato a giocare. Un eventuale interventoBeruatto era in prestito dai nerazzurri ai blucerchiati, ma sino al 30 giugno, data di scadenza del prestito, avrebbe dovuto rispondere alla Sampdoria. Sampdoria che, per inciso, ha fatto sapere di essere inferocita per la decisione, e di aver tentato di bloccare il giocatore dall'intervento chirurgico, che si è tenuto in una clinica di Milano, anche inviando una lettera dial classe 1998.

Il Secolo XIX però racconta come Beruatto abbia ignorato le indicazioni doriane,Tra l'altro pare che il Pisa sia in trattativa con il Modena per un trasferimento del laterale mancino. Con questa operazione, Beruatto dovrebbe riuscire a presentarsi pronto all'inizio del ritiro estivo.