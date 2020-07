Forse ci siamo. Dopo oltre 4 mesi dall’ultima volta (Sampdoria-Verona dell' 8 marzo) il capitano della Sampdoria Fabio Quagliarella è pronto a tornare in campo. La data prescelta dovrebbe essere quella di domenica 12 luglio, quando i blucerchiati scenderanno in campo nella delicatissima trasferta di Udine. In palio ci sono tre punti che valgono oro nell’ambito della corsa salvezza, e Ranieri farà di tutto per poter impiegare il suo capocannoniere, tenuto a riposo precauzionalmente con l’Atalanta dopo che era già andato in panchina a Lecce.



Ancora niente da fare invece per altri due giocatori della società genovese, ossia Lorenzo Tonelli e Ronaldo Vieira. Entrambi ieri si sono allenati a parte, e non saranno a disposizione per la sfida contro l’Udinese.