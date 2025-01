Sampdoria, corsa contro il tempo per tesserare Beruatto. Con il Pisa si parla di Nicolas e Vieira

Getty Images

Lasi prepara alla delicata sfida contro il Brescia, in programma domenica sera allo stadio Rigamonti, ma lo fa con un problema significativo sulle corsie laterali. Nonostante a inizio stagione la rosa blucerchiata contasse ben tre esterni sinistri, il club rischia di presentarsi senza alcun laterale mancino disponibile per la trasferta. La situazione è frutto di una serie di movimenti e imprevisti. Ieri è stata ufficializzata la cessione di Simoneal Mantova, operazione che ha ridotto ulteriormente le scelte per Leonardo Semplici. A ciò si aggiunge la decisione della società di mettere fuori rosa Antonio, mentre Nicolas, che aveva finora coperto il ruolo, sarà indisponibile per squalifica.

Semplici sperava di poter contare su Pietro, laterale mancino in arrivo dal, ma l’operazione, nonostante sia data per definita da tempo, è ancora bloccata a causa di problemi burocratici legati esclusivamente al club toscano. Il giocatore era atteso a Genova già due giorni fa per firmare il contratto e unirsi ai compagni a Bogliasco, ma la fumata bianca non è ancora arrivata. La formula dell’accordo prevede undi euro da esercitare a giugno, ma la Samp deve ora correre contro il tempo per chiudere l’operazione e tesserare Beruatto in tempo utile per la partita con il Brescia. La speranza è che il giocatore possaper essere convocato.

Nelle scorse settimane, nei dialoghi tra Sampdoria e Pisa si era parlato anche di altre operazioni, come il possibile trasferimento del portierein Liguria e una cessione di Ronaldoai toscani. Tuttavia, entrambe le trattative sembrano al momento ferme e non destinate a sbloccarsi nel breve periodo.