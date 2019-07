Dal ritiro di Ponte di Legno, il neo-difensore della Sampdoria Fabio Depaoli ha parlato a Sky Sport: “Finalmente sono arrivato in blucerchiato, per me è motivo d'orgoglio e una grande emozione. E' tutto un po' strano perché sono stato tredici anni al Chievo, ringrazio tutti i miei allenatori del passato ma ora per me inizia un nuovo capitolo. Spero di togliermi tante soddisfazioni”. Sui nuovi compagni che più lo hanno colpito: “Quagliarella è il bomber, uno dei migliori. Praet è un centrocampista di alto livello”.