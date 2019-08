La Sampdoria, in questa estate 2019, ha avviato un folto canale con il Chievo. A Genova sono già arrivati Depaoli e Leris, in gialloblù invece si è trasferito il difensore Leverbe. Ma potrebbero esserci altre operazioni in ballo tra le due società.



Il Doria vorrebbe infatti assicurarsi le prestazioni dell'esterno Emmanuel Vignato, a prescindere dalle altre operazioni al vaglio per quanto riguarda l'attacco. L'obiettivo blucerchiato è quello di superare la folta concorrenza, ad esempio da parte della Lazio ma pure del Bayern Monaco. Il Chievo per Vignato non vuole scendere sotto i 5 milioni, mentre la famiglia del calciatore classe 2000 chiede che venga tesserato anche il fratello minore Samuele (nato nel 2004).



Nei prossimi giorni dovrebbe tenersi un nuovo incontro tra la dirigenza blucerchiata e quella gialloblù per imbastire una maxi operazione che potrebbe comprendere anche Andrea Seculin, portiere ventinovenne da cinque stagioni ormai 'dodicesimo' della squadra veronese. Sarebbe lui uno dei papabili candidati al ruolo di vice Audero.