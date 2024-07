Sampdoria, doppio colpo in attacco? Coda e Tutino se De Luca va a Empoli

Da qualche giorno a Genova, sponda, i tifosi blucerchiati parlano in continuazione di Massimo, centravanti che Pietro Accardi ha bloccato dal Genoa. Le indiscrezioni raccontano di un biennale da 800mila euro a stagione per l'attaccante, e di un accordo già trovato con i rossoblù. Coda in sostanza sarebbe virtualmente blucerchiato: il club aspetterebbe soltanto una cessione per ufficializzare l'arrivo dell'ex Cremonese. La notizia però non escluderebbe l'arrivo di GennaroSecondo Il Secolo XIX l'idea di Accardi potrebbe anche essere quella di comporre una coppia con il bomber del, 20 gol l'anno scorso, e l'esperto attaccante rossoblù, 18 reti nella Serie B 2023-2024. L'idea ovviamente farebbe sognare i tifosi blucerchiati, ma ha un nodo da sciogliere, ed è quello che riguarda ildell'operazione.

Per permetterselo, la Samp dovrà necessariamente cedere qualche giocatore. Uno dei possibili sacrificati, a quel punto, potrebbe essere Manuel. L'attaccante classe 1998 dopo la stagione positiva vissuta alle dipendenze di Pirlo avrebbe estimatori in Serie B (si è parlato a lungo ad esempio del Bari, dello Spezia e della Cremonese) ma anche in Serie A. A seguirlo sarebbe l'l'ex squadra proprio di Accardi.