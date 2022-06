La situazione di Federico Bonazzoli è davvero un rebus da sciogliere per la Sampdoria e la Salernitana. L'attaccante blucerchiato è stato ceduto la scorsa estate in prestito ai granata, è stato fondamentale per la salvezza della squadra di Iervolino, che detiene il diritto di riscatto, ma per il momento la quadra tra le società non è ancora stata trovata.



Secondo Sampnews24.com ciò dipende dall'ingaggio di Bonazzoli. Lo stipendio dell'attaccante è troppo alto sia per la Salernitana, che per la Samp, impegnata a ridimensionare il monte ingaggi. Questo è il motivo per cui la trattativa è frenata: Bonazzoli spera di essere riscattato, ma nel frattempo dovrebbe far ritorno a Genova. Il Doria, oltretutto, detiene anche il diritto di controriscatto sul calciatore.