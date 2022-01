C'è un nome che ciclicamente torna a circolare in ottica Sampdoria, ed è quello di Martins Eder. L'attaccante ex Inter, un passato in blucerchiato, dopo la parentesi cinese è tornato in Brasile, al San Paolo, ma stando ad alcuni rumors vorrebbe rientrare in Italia, e la sua destinazione preferita sarebbe proprio quella blucerchiata.



Secondo La Gazzetta dello Sport Eder, 35 anni compiuti, avrebbe espresso il suo gradimento per la piazza genovese, e in seconda battuta per il Parma. Il problema, logicamente, è rappresentato dall'alto stipendio che attualmente riceve dal San Paolo. Senza una drastica riduzione di ingaggio, l'affare è destinato a rimanere soltanto potenziale.