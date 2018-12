Manca ormai poco all'apertura della sessione invernale di mercato, una sessione che per la Sampdoria non dovrebbe presentare particolari stravolgimenti. Nonostante la sconfitta con la Juventus, anche piuttosto amara, il numero uno blucerchiato Massimo Ferrero ha parlato brevemente anche dei possibili movimenti in entrata e in uscita da parte di Corte Lambruschini. "La Samp sta bene così, ma soprattutto non vendo nessuno" ha detto il Viperetta a Il Secolo XIX. "Se poi ci fosse bisogno di qualche innesto, o il mercato offrisse qualche occasione per prendere qualcuno di importante, Ferrero c'è".



Il numero uno doriano ha anche liquidato brevemente la questione della contestazione dei tifosi, che da qualche tempo hanno organizzato una sistematica presa di posizione nei confronti del proprietario doriano: "Io non contesto niente... chiacchieriamo di niente. Tutti parlano - ha concluso Ferrero - e non fa niente nessuno"