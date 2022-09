Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato a Dazn dopo la sconfitta maturata a Verona:



"Abbiamo perso una partita folle, eravamo in pieno controllo dopo aver approcciato bene. E' successo l'imponderabile nel giro di cinque minuti e non siamo riusciti a reagire. Non gestiamo le difficoltà, poi la squadra si è spremuta fino alla fine. Abbiamo pagato a caro prezzo quel blackout".



CARATTERE - "Oggi non è stato come a Salerno, oggi abbiamo giocato, diversamente da allora. Era la partita che ci aspettavamo, abbiamo gestito in maniera non buona i momenti in cui la tensione è salita".



SABIRI - "Il suo ruolo è quello lì, oggi non è stato brillantissimo per via delle tante partite in pochi giorni".