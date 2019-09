La giornata di ieri è stata decisamente all'insegna delle questioni giudiziarie per il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, che ha trascorso il suo soggiorno a Genova impegnato su vari fronti. Al mattino, il patron ha fatto visita ai carabinieri di polizia giudiziaria davanti al tribunale di Genova, per presentare una denuncia per truffa, che non avrebbe comunque nulla a che vedere con la Sampdoria né con l'ambito lavorativo del Viperetta.



Ferrero all'uscita del palazzo non ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti, dirigendosi verso la Foce per il pranzo. Qui è andato in scena il secondo atto. Un gruppo di tifosi della Sampdoria si è presentato di fronte al ristorante in cui si trovava il numero uno di Corte Lambruschini, per richiedere un incontro. L'intervento degli uomini della Digos, che scortano sempre il presidente della Samp a Genova, e delle sue guardie del corpo ha evitato il faccia a faccia.



L'imprenditore, scosso per la vicenda, a quel punto si è presentato in Questura per sporgere denuncia. Secondo La Repubblica la denuncia sarebbe per minacce, non riferite direttamente a lui ma per interposta persona, e sarebbero state avvertite da Ferrero come un tentativo di aggressione. Il presidente blucerchiato ha anche aggiunto altri dettagli e minacce che a suo dire avrebbe ricevuto in questi mesi, anche via social.



Già lo scorso 8 luglio Ferrero aveva presentato un'altra denuncia, dopo la contestazione inscenata dai tifosi sotto l'hotel in Carignano in cui risiede e davanti all'albergo in cui alloggia la Sampdoria. Il fascicolo della prima denuncia sarebbe già in Procura, quello di ieri verrà inviato nelle prossime ore. Ferrero avrebbe fatto sapere di "Essere andato in Procura prima e in Questura poi per difendere la sicurezza della mia persona".