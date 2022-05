La Sampdoria si stringe attorno alla squadra, e cerca di far sentire la presenza societaria ai giocatori. Ieri ad esempio a Bogliasco si sono presentati il responsabile delle aree tecniche Osti insieme al presidente Lanna e al ds Faggiano per seguire l’allenamento. Atteso per oggi anche l’avvocato Antonio Romei.



La partita di lunedì probabilmente avrà anche un impatto sul futuro blucerchiato dei calciatori, e sulle valutazioni della dirigenza per la prossima stagione. A proposito, ieri Giampaolo ha annullato la seduta pomeridiana. Oggi il Doria si allenerà al pomeriggio.