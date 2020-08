Grandi manovre alle spalle di Audero per la Sampdoria. Il club blucerchiato si è assicurato Nicola Ravaglia, classe 1988 arrivato dopo cinque anni alla Cremonese, e ha salutato il ritorno di Vid Belec, che però sembra intenzionato a lasciare Genova per andare a giocare, anche in Serie B. L'estremo difensore sarebbe diretto verso la Salernitana.



Per questo motivo la Samp è alla ricerca di un 'dodici', da affiancare al titolare Audero. L'obiettivo principale per il Doria sarebbe il croato Adrian Semper, classe 1988 di proprietà del Chievo Verona, ma i gialloblù hanno sparato altissimo per il portiere. Secondo Il Secolo XIX avrebbero chiesto addirittura 5 milioni di euro, cifra impossibile da spendere perché al momento la Samp non avrebbe budget per un secondo portiere. Il Doria probabilmente cercherà qualche pista in prestito, anche all'estero.