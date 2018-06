Per un probabile arrivo, tre possibili addii: la difesa della Sampdoria risulterà trasfigurata nel prossimo campionato rispetto alla stagione 2017-2018. La volontà del club blucerchiato di cedere Matias Silvestre è nota a tutti, mentre il probabile approdo di Colley a Genova sembra allontanare il riscatto di Gian Marco Ferrari, arrivato in prestito dal Sassuolo e valutato 13 milioni dai neroverdi. Sicuro di una maglia, in questo momento, c'è soltanto Andersen perchè anche Vasco Regini potrebbe salutare il Doria.



Secondo Il Secolo XIX il centrale ex Napoli sarebbe seguito dal Chievo. In caso Regini - che ha un contratto con la Samp sino al 2021 - dovesse lasciare il club di Corte Lambruschini, Giampaolo si ritroverebbe con una disponibilità troppo limitata nel pacchetto arretrato: i centrali infatti sarebbero i soli Colley, Andersen e il rientrante Simic, troppo pochi e troppo giovani. Per questo motivo non è escluso che il Doria possa tornare a muoversi sul mercato, cercando un altro difensore da affidare alle cure del mister. Oltretutto il tecnico ha chiesto di avere il reparto al completo il prima possibile per iniziare a studiare i movimenti e la famosa 'linea', concetto su cui insiste ormai da due anni. E la Samp cercherà di accontentarlo.