Niente da fare per Ibrahima Niané, l'altro obiettivo della Sampdoria per l'attacco in questa sessione di mercato. L'attaccante senegalese del Metz quasi certamente rimarrà in Francia, nonostante il tentativo last minute dei blucerchiati.



Secondo Il Secolo XIX ieri il Doria avrebbe infatti effettuato un'offerta alla squadra transalpina, basata sul prestito oneroso da 1 milione di euro per il calciatore classe 1999 da qui sino al termine della stagione. Il Metz ha risposto picche, e pare quindi a questo punto molto difficile un rilancio nell'ultima giornata di mercato.